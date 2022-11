Le Marché des Modes et du Design #36 ENSAIT Roubaix Catégories d’évènement: Nord

0320256464 http://www.ensait.fr/ https://www.facebook.com/ensait/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=fbf62779-c78b-4ac3-9fd1-c55268c6922e L’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles se situe au coeur d’une métropole dynamique et chaleureuse. Elle forme chaque année près de 150 ingénieurs destinés à être les acteurs majeurs des textiles de demain : secteur des textiles techniques, des matériaux avancés, de la distribution, de la mode et du luxe. Créé en 2006 par le label accélérateur de talents Maisons de Mode, le Marché des Modes et du Design est devenu au fil des années une véritable institution dans les Hauts-de-France et son rayonnement dépasse aujourd’hui les frontières de la région. Sans équivalent en France, cet événement réunit chaque année de nombreuses marques de prêt-à-porter, d’accessoires et de design venues de toute la France. Exposent et/ou animent également DJs, tatoueurs, artistes, stand food, artistes et bien d’autres… Le Marché des Modes et du Design a lieu dans le cadre de la Nuit des Arts où près de 70 lieux roubaisiens dédiés à la culture et à la création artistiques sont mis en lumière, ainsi qu’en parallèle de la Braderie de l’Art.

