Ensachage de graines Fouesnant, 5 mars 2022, Fouesnant.

Ensachage de graines 3e lieu – l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

2022-03-05 – 2022-03-05 3e lieu – l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère Fouesnant

L’Archipel est doté d’une grainothèque : un lieu où il est possible de déposer et échanger librement des graines de fleurs, de fruits, de légumes et de plantes aromatiques.

De nombreuses graines de légumes, fruits, fleurs et plantes aromatiques nous ont été déposées. Merci pour votre participation !

Pour les mettre à votre disposition en vue d’une future plantation, nous vous proposons de participer à la vie et à l’activité de cette grainothèque en contribuant au tri et à l’ensachage indispensables à la bonne conservation des graines. L’occasion de découvrir de nouvelles pratiques et vous intégrer dans la vie de l’Archipel dans une ambiance conviviale.

Tous les premiers samedis du mois, de 14h00 à 16h00, passez quand vous le souhaitez !

contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 http://www.archipel-fouesnant.fr/

