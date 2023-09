10 ans d’architecture frugale : exposition rétrospective à l’ENSA Toulouse ENSA Toulouse Toulouse, 1 octobre 2023, Toulouse.

Depuis 2012, le « OFF du Développement Durable » donne une visibilité à des ouvrages low-tech, frugaux et participatifs. Ces réalisations naissent et aboutissent grâce à l’engagement, la passion voire l’obstination de maîtres d’ouvrages, d’habitants, de maîtres d’œuvre, d’entreprises et de collectivités convaincues de la nécessité de changer les pratiques pour une transition climatique, sociale, écologique et économique.

Au cours des 10 années d’organisation du OFF du DD, 260 projets parmi 700 candidatures déposées ont été distingués. C’est au sein de ce palmarès que nous avons choisi les 69 projets présentés dans cette exposition.

A travers cette exposition, nous avons voulu remettre en lumière des opérations, projets, initiatives qui, déjà précurseurs à leur époque, restent exemplaires et inspirantes de nos jours.

L’Ensa Toulouse accueille cette exposition produite par l’ICEB, CO2D, Odéys, Envirobat BDM, Envirobat Occitanie et Ville & Aménagement Durable.

Commissaire de l’exposition : Dominique Gauzin Müller.

Exposition visible du du 2 octobre au 2 novembre 2023 à l’Ensa Toulouse.

