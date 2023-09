Théâtre – Après moi le déluge ENSA Paris-Val de Seine Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Théâtre – Après moi le déluge Vendredi 13 octobre, 20h30 ENSA Paris-Val de Seine Entrée libre

Un homme attend un guide. Volubile, jovial, un brin schizophrénique, il se dévoile et se laisse déborder par les personnages qui l’habitent. D’une idylle avec Bob à sa rencontre avec Dédé le Prophète, des bancs de la fac aux plages de la Costa Brava, entre prises de conscience et désillusions fracassantes, il nous emmène dans sa singulière quête pour changer le monde.

Récit initiatique des aventures d’un doux naïf à la recherche d’un monde meilleur, revisitées avec auto-dérision et lucidité. Jeune, vieux, vieille, utopiste, résigné·e, gaucher·e , droitier·e, chacun·e trouvera dans cette histoire un bout d’elle-lui-même.

ENSA Paris-Val de Seine 3 quai Panhard et Levassor 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T21:30:00+02:00

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T21:30:00+02:00

(c) Compagnie Avec des géraniums