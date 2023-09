Visite de l’exposition des meilleurs PFE ENSA Paris-Val de Seine Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite de l’exposition des meilleurs PFE ENSA Paris-Val de Seine Paris, 13 octobre 2023, Paris. Visite de l’exposition des meilleurs PFE Vendredi 13 octobre, 19h00 ENSA Paris-Val de Seine Entrée libre Plusieurs anciens étudiants de l’ENSA Paris-Val de Seine diplômés en juillet 2023 expliqueront le processus de création d’un projet de fin d’études et transmettrons les clés de compréhension des projets exposés. ENSA Paris-Val de Seine 3-15 quai Panhard et Levassor 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégorie d'Évènement: Paris

