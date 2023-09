« Imaginer un bâtiment écologique », atelier de réalisation de maquette ENSA Paris-Val de Seine Paris Catégorie d’Évènement: Paris « Imaginer un bâtiment écologique », atelier de réalisation de maquette ENSA Paris-Val de Seine Paris, 13 octobre 2023, Paris. « Imaginer un bâtiment écologique », atelier de réalisation de maquette Vendredi 13 octobre, 18h30 ENSA Paris-Val de Seine Gratuit, sur inscription Atelier de création tous publics sur la thématique : « Architecture et transition écologique ». Réalisation de maquette à partir de maquettes produites par les étudiants de l’École. ENSA Paris-Val de Seine 3-15 quai Panhard et Levassor 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?origin=NeoPortalPage&subpage=design&id=NNoX1M-8S0ezEEkSOlHbwxvuc9T5zHlBhOXUlaPVwMhUOEswRE5CNVhQVVVFS0FUN1EyMUNCMVc4NC4u »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:30:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

@ministère de la Culture @ENSA Paris-Val de Seine

