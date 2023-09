Visites de l’ENSA Paris-Val de Seine par ses étudiants ENSA Paris-Val de Seine Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visites de l’ENSA Paris-Val de Seine par ses étudiants ENSA Paris-Val de Seine Paris, 13 octobre 2023, Paris. Visites de l’ENSA Paris-Val de Seine par ses étudiants Vendredi 13 octobre, 18h00 ENSA Paris-Val de Seine Entrée libre, visites en continu sans inscription Visites guidées de l’ENSA Paris-Val de Seine par ses étudiants.

L’ENSA Paris-Val de Seine se compose d’un bâtiment contemporain de sept étages (15 000 m²) qui dresse sa silhouette à côté du bâtiment réhabilité d’une ancienne usine d’air comprimé du XIXe siècle, la SUDAC. Cet ensemble architectural a été livré en 2007 par l’architecte Frédéric Borel, grand prix de l’architecture 2010.

Dans le bâtiment neuf se trouvent les espaces consacrés à l'enseignement (amphithéâtre, salles de cours, ateliers), les bureaux de l'administration et les locaux associatifs étudiants. Le bâtiment réhabilité accueille principalement des salles dédiées notamment aux expositions, des centres de ressources ainsi qu'une vaste bibliothèque documentaire sur l'architecture.

ENSA Paris-Val de Seine
3 quai Panhard et Levassor
75013 Paris

Dates et horaires: 2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

