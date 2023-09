Exposition des meilleurs PFE ENSA Paris-Val de Seine Paris Catégorie d’Évènement: Paris Exposition des meilleurs PFE ENSA Paris-Val de Seine Paris, 13 octobre 2023, Paris. Exposition des meilleurs PFE Vendredi 13 octobre, 09h30 ENSA Paris-Val de Seine Entrée libre L’exposition des Meilleurs PFE 2023 rassemble 49 projets menés par 65 étudiants, seuls ou en binômes, qui ont reçu les félicitations du jury lors des soutenances de février et de juillet.

Ces projets témoignent de la recherche, avec 21 mentions recherche, et des enseignements au sein de chaque Domaine d’Étude. ENSA Paris-Val de Seine 3 quai Panhard et Levassor 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

