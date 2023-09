Exposition Petites Villes, Grand Patrimoine ENSA Paris-Val de Seine Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Exposition Petites Villes, Grand Patrimoine Vendredi 13 octobre, 09h00 ENSA Paris-Val de Seine Entrée libre

Il existe des petites villes avec un grand patrimoine, trop grand pour leurs moyens financiers et humains. Le cas de Villefranche de Conflent est révélateur : une cité fortifiée par Vauban, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, qui reçoit 800.000 visiteurs par an, et ne compte que 215 habitants. Mais cette prétendue manne touristique ne l’est pas réellement : la ville se paupérise, et son patrimoine se dégrade d’année en année.

Que faire ? Comment agir ? Le studio de projet de S8 coordonné par Hervé Dubois et Alba Platero a travaillé durant un semestre sur cette ville. L’exposition montre les propositions des étudiants et étudiantes, expliquant que des solutions existent et qu’elles doivent recouvrir des échelles multiples.

ENSA Paris-Val de Seine 3 quai Panhard et Levassor 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Île-de-France

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

(c) ENSA Paris-Val de Seine