Expérimentations architecturales en réalité virtuelle
Vendredi 14 octobre, 18h00
ENSA Paris-Val de Seine

entrée libre

Journées nationales de l’architecture ENSA Paris-Val de Seine 3 quai Panhard et Levassor 75013 Paris Quartier de la Gare Paris 75013 Île-de-France Expérimentations architecturales en VR ouvertes à tous, proposées par le FabLab de l’École.

Le FabLab vous guidera pour découvrir une série de lieux habités au moyen de casques de réalités virtuelles qui permettront une immersion totale dans ces espaces d’expérimentation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T18:00:00+02:00

2022-10-14T22:00:00+02:00 @ENSA Paris-Val de Seine

