Visite de l'école d'architecture de Nantes

Ensa Nantes Nantes, 14 octobre 2023
Visite de l'école d'architecture de Nantes
Samedi 14 octobre, 14h00
Gratuit – inscriptions obligatoires et limitées à 30 personnes

À l’occasion de sa labellisation « Architecture Contemporaine Remarquable », venez visiter l’école d’architecture de Nantes et découvrir les détails du projet d’Anne Lacaton et Jean Philippe Vassal (Pritzker Prize 2021) Ensa Nantes 6 quai françois mitterand Nantes Nantes 44200 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 16 01 21 http://www.nantes.archi.fr [{« type »: « email », « value »: « inscriptions.lardepa@gmail.com »}] école nationale supérieure de l’architecture Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:00:00+02:00

Ensa Nantes
6 quai françois mitterand Nantes
Nantes 44200 Loire-Atlantique
02 40 16 01 21
http://www.nantes.archi.fr
inscriptions.lardepa@gmail.com

