Exposition JAPL 2020 + AJAP 2018 19 avril – 2 juillet 2021 ensa Nantes Entrée libre et gratuite, niveau 1A de l’ensa Nantes

Orchestrée par l’Ardepa, cette quatrième édition du palmarès des Jeunes Architectes et Paysagistes Ligériens (JAPL) vise à récompenser la créativité et l’engagement d’une génération de concepteurs qui ouvre de nouvelles pistes de réflexion pour demain.

Le concours s’adresse aux professionnels de moins de 35 ans, ayant à leur actif, en tant que concepteur en nom propre, au moins un projet lauréat d’un concours ou un projet réalisé ou en cours en Pays de la Loire. Elaboré sur le modèle des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes (AJAP) pilotés par le ministère de la Culture, le prix distingue, cette année, neuf lauréats pour la pertinence de leurs démarches et la qualité de leurs projets. Sélectionnés par un jury de professionnels, ils bénéficient de la valorisation et de la diffusion de leurs travaux.

Plus d’info sur le site dédié : www.japl.fr

ensa Nantes 6 quai francois mitterrand, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

