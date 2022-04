ENS2022 – Visite entretien des nichoirs du Bois du ru de Pouilly Dijon, 30 avril 2022, Dijon.

ENS2022 – Visite entretien des nichoirs du Bois du ru de Pouilly Bois du ru de Pouilly 83, Avenue de Stalingrad Dijon

2022-04-30 – 2022-04-30 Bois du ru de Pouilly 83, Avenue de Stalingrad

Dijon Côte-d’Or

EUR Situé au cœur du quartier Château de Pouilly, le Bois du ru de Pouilly constitue un spot de haute biodiversité en ville. Il abrite une rivière, un marais et accueille de nombreuses espèces faunistiques et floristiques, parfois rares et protégées. Parmi ces espèces : sitelles, mésanges ou pics pour lesquels 13 nichoirs ont été installés.

animatrice@naturedanstaville.net

