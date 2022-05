ENS2022- Papillons de jour Mirebeau-sur-Bèze, 21 mai 2022, Mirebeau-sur-Bèze.

ENS2022- Papillons de jour Mirebeau-sur-Bèze

2022-05-21 – 2022-05-21

Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or Mirebeau-sur-Bèze

Venez découvrir la biodiversité des insectes du Marais de la Rosière, et en particulier les papillons de jour, aux côtés de spécialistes de la société entomologique de Dijon et de l’Office national des forêts. Et si les papillons de nuits vous intéressent aussi, vous pourrez venir le soir lors d’une autre sortie nature.

bertrand.barre@onf.fr

Venez découvrir la biodiversité des insectes du Marais de la Rosière, et en particulier les papillons de jour, aux côtés de spécialistes de la société entomologique de Dijon et de l’Office national des forêts. Et si les papillons de nuits vous intéressent aussi, vous pourrez venir le soir lors d’une autre sortie nature.

Mirebeau-sur-Bèze

dernière mise à jour : 2022-03-29 par