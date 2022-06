ENS – VUE SUR LA PLAINE ! Conilhac-Corbières Conilhac-Corbières Catégories d’évènement: 11200

2022-09-24 14:00:00 – 2022-09-24 17:00:00

Conilhac-Corbières 11200 Conilhac-Corbières 4 km / Difficile / + 6 ans

Rendez-vous au col de la Portanelle, sur la D165 Partez pour une balade sous forme de jeu de piste où les énigmes vous feront découvrir la biodiversité de ce site, entre garrigue et éoliennes. (réservation obligatoire)

Matériel d’observation fourni. +33 6 49 56 33 64 Conilhac-Corbières

