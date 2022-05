ENS – VOIR AVEC LES OREILLES

2022-06-19 07:30:00 07:30:00 – 2022-06-19 11:30:00 11:30:00 Narbonne

3 km / Facile

Rendez-vous à l’Ecluse de Mandirac, puis covoiturage. Balade ornithologique pour découvrir les ambiances matinales du marais de Tournebelle le neuf. (réservation obligatoire)

Matériel d’observation fourni. aude.nature@hotmail.com +33 6 88 35 50 90 dernière mise à jour : 2022-04-15 par

