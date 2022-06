ENS – VÉGÉTATION DES BERGES

ENS – VÉGÉTATION DES BERGES, 3 septembre 2022, . ENS – VÉGÉTATION DES BERGES

2022-09-03 14:00:00 – 2022-09-03 17:00:00 Carcassonne

1,5 km / Facile

Rendez-vous au jardin place Gaston-Jourdanne

Venez observer la biodiversité du bord de l’Aude. Les plantes sauvages comestibles et médicinales y sont nombreuses dans ce milieu. (réservation obligatoire). alacadencedelherbe@gmail.com +33 4 68 76 09 48 dernière mise à jour : 2022-05-16 par

