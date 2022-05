ENS – UNE SORTIE QUI NE MANQUERA PAS DE SEL Sougraigne Sougraigne Catégories d’évènement: Aude

2022-07-30 10:30:00 – 2022-07-30 15:00:00

5 km / Moyen
RDV parking du site de la fontaine salée
Balade entre réel et légendes avec cet élément si banal et pourtant si riche de culture, de petites et grandes histoires. (réservation obligatoire)
Prévoir pique-nique

