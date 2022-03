ENS – UNE ORCHIDÉE NOMMÉE PAPILLON Cépie Cépie Catégories d’évènement: Aude

Cépie

ENS – UNE ORCHIDÉE NOMMÉE PAPILLON Cépie, 15 mai 2022, Cépie. ENS – UNE ORCHIDÉE NOMMÉE PAPILLON Cépie

2022-05-15 14:00:00 – 2022-05-15 17:00:00

Cépie Aude Cépie 2 km / Moyen / + 10 ans Rendez-vous sur le parking de la place de l’ancien fort, près de l’église Découverte du patrimoine naturel du massif de la Malepère et des orchidées sauvages. Matériel d’observation fourni. lartemisia@free.fr +33 6 06 46 37 99 Cépie

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Cépie Autres Lieu Cépie Adresse Ville Cépie lieuville Cépie Departement Aude

Cépie Cépie Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cepie/

ENS – UNE ORCHIDÉE NOMMÉE PAPILLON Cépie 2022-05-15 was last modified: by ENS – UNE ORCHIDÉE NOMMÉE PAPILLON Cépie Cépie 15 mai 2022 Aude Cépie

Cépie Aude