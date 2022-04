ENS – UNE OASIS AU CŒUR DU MINERVOIS La Redorte La Redorte Catégories d’évènement: Aude

La Redorte

ENS – UNE OASIS AU CŒUR DU MINERVOIS La Redorte, 4 juin 2022, La Redorte. ENS – UNE OASIS AU CŒUR DU MINERVOIS La Redorte

2022-06-04 – 2022-06-04

La Redorte Aude La Redorte 2 km / Facile

Rendez-vous au Port du canal du Midi Venez découvrir faune et flore de cette zone humide, ancienne terre agricole, aujourd’hui véritable réservoir de biodiversité, au travers d’une balade accompagnée d’observations et de découvertes.

Matériel d’observation fourni. Prévoir bottes. +33 6 08 47 29 23 La Redorte

dernière mise à jour : 2022-03-22 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude

Détails Catégories d’évènement: Aude, La Redorte Autres Lieu La Redorte Adresse Ville La Redorte lieuville La Redorte Departement Aude

La Redorte La Redorte Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-redorte/

ENS – UNE OASIS AU CŒUR DU MINERVOIS La Redorte 2022-06-04 was last modified: by ENS – UNE OASIS AU CŒUR DU MINERVOIS La Redorte La Redorte 4 juin 2022 Aude La Redorte

La Redorte Aude