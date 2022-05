ENS – UNE ÎLE ENTRE LE CIEL ET L’EAU…

2022-06-26 – 2022-06-26 Sigean

2 km / Facile / + 4 ans

Venez en famille découvrir l’île de l’Aute. L’occasion rêvée pour traverser en bateau à moteur, visiter l’île, s’émerveiller des paysages. (réservation obligatoire)

Prévoir pique-nique.

Possibilité d’accueil Joëlette, à réserver auprès de Nataph. dernière mise à jour : 2022-05-05 par

