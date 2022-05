ENS – UN GISEMENT DE DIVERSITÉ ! Issel Issel Catégories d’évènement: Aude

5 km / Facile / + 6 ans

La commune d’Issel est célèbre pour son gisement de fossiles de vertébrés. Nous l’évoquerons tout en profitant de la belle biodiversité des premiers contreforts occidentaux de la Montagne Noire. (réservation obligatoire) Un apéritif offert par la mairie d’Issel clôturera la balade.

Possibilité de pique-niquer et de poursuivre l’après-midi avec la balade proposée par Écodiv à Saissac. drichin@free.fr +33 6 18 75 43 19 Issel

