ENS – UN FLEUVE PAS SI TRANQUILLE… Fleury Fleury Catégories d’évènement: 11560

Fleury

ENS – UN FLEUVE PAS SI TRANQUILLE… Fleury, 4 septembre 2022, Fleury. ENS – UN FLEUVE PAS SI TRANQUILLE… Fleury

2022-09-04 10:00:00 – 2022-09-04 12:30:00

Fleury 11560 Fleury-d’Aude

2 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous au parking devant le camping municipal Rive d’Aude

Longeons le fleuve Aude sur la fin de son parcours et partons à la découverte de tout ce qu’il peut transporter et déposer sur la plage. Tout un monde de biodiversité ! (réservation obligatoire) Fleury

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 11560, Fleury Autres Lieu Fleury Adresse Ville Fleury lieuville Fleury Departement 11560

Fleury Fleury 11560 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury/

ENS – UN FLEUVE PAS SI TRANQUILLE… Fleury 2022-09-04 was last modified: by ENS – UN FLEUVE PAS SI TRANQUILLE… Fleury Fleury 4 septembre 2022 11560 Fleury

Fleury 11560