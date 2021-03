Ouveillan Ouveillan 11590, Ouveillan ENS – UN ETANG DANS LA PLAINE Ouveillan Catégories d’évènement: 11590

Ouveillan

ENS – UN ETANG DANS LA PLAINE, 1 mai 2021-1 mai 2021, Ouveillan. ENS – UN ETANG DANS LA PLAINE 2021-05-01 – 2021-05-01

Ouveillan 11590 Ouveillan Ouveillan / Narbonnais

5 km / Facile

RDV devant la mairie (43.288451304506374, 2.969203036235399)

Au départ du village, balade naturaliste jusqu’à l’étang. Observation et découverte de la faune et flore.

Prévoir jumelles. +33 6 88 35 50 90 Ouveillan / Narbonnais

5 km / Facile

RDV devant la mairie (43.288451304506374, 2.969203036235399)

Au départ du village, balade naturaliste jusqu’à l’étang. Observation et découverte de la faune et flore.

Prévoir jumelles.

Détails Catégories d’évènement: 11590, Ouveillan Autres Lieu Ouveillan Adresse Ville Ouveillan