ENS -TRÉSORS DE NATURE Camplong-d’Aude Camplong-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

Camplong-d'Aude

ENS -TRÉSORS DE NATURE Camplong-d’Aude, 29 mai 2022, Camplong-d'Aude. ENS -TRÉSORS DE NATURE Camplong-d’Aude

2022-05-29 09:00:00 – 2022-05-29 16:00:00

Camplong-d’Aude Aude Camplong-d’Aude 7 km / Moyen

Rendez-vous au petit parking à la sortie des gorges du Congoust, sur la D114 Les oiseaux survolent ces lieux vertigineux sans voir la jolie serratule naine qui nous fera de l’œil… Une randonnée à deux voix pour découvrir les vrais trésors de l’Alaric.

Matériel d’observation fourni. Prévoir pique-nique. beaufils.laurie@gmail.com Camplong-d’Aude

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Camplong-d'Aude Autres Lieu Camplong-d'Aude Adresse Ville Camplong-d'Aude lieuville Camplong-d'Aude Departement Aude

Camplong-d'Aude Camplong-d'Aude Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/camplong-daude/

ENS -TRÉSORS DE NATURE Camplong-d’Aude 2022-05-29 was last modified: by ENS -TRÉSORS DE NATURE Camplong-d’Aude Camplong-d'Aude 29 mai 2022 Aude Camplong-d'Aude

Camplong-d'Aude Aude