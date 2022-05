ENS – SUR TERRE, LE PARADIS BLANC

2022-07-13 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-13 22:00:00 22:00:00 Port-La Nouvelle

5 km / Moyen

RDV à la maison éclusière, à 10 min à pied du parking obligatoire

Accompagnés par un garde de la Réserve, faisons du hors-piste vers le trésor blanc. (réservation obligatoire)

Prévoir pique-nique. +33 6 85 45 09 00 dernière mise à jour : 2022-05-05 par

