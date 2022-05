ENS – SUR LES TRACES DES INSECTES Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Aude

2022-08-07 09:30:00 – 2022-08-07 12:30:00

3 km / Facile / + 4 ans
Rendez-vous à la maison éclusière, à 10 min à pied du parking obligatoire
Les insectes ne sont pas toujours faciles à observer mais nombreux sont ceux qui laissent des traces derrière eux. À nous de les découvrir ! (réservation obligatoire)
Matériel d'observation fourni.

