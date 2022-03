ENS – SUR LES TRACES DE L’OISEAU MASQUÉ Treilles Treilles Catégories d’évènement: Aude

Treilles

ENS – SUR LES TRACES DE L’OISEAU MASQUÉ Treilles, 11 mai 2022, Treilles. ENS – SUR LES TRACES DE L’OISEAU MASQUÉ Treilles

2022-05-11 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-11 11:00:00 11:00:00

Treilles Aude Treilles 4 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous à l’aire de stationnement, le long de D27. Entre garrigues et vignes, venez tenter d’observer des oiseaux typiques du sud comme le traquet oreillard ! Ce sera aussi l’occasion de chercher quelques reptiles tels que le fameux lézard ocellé !

Si possible, prévoir jumelles. Treilles

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Treilles Autres Lieu Treilles Adresse Ville Treilles lieuville Treilles Departement Aude

Treilles Treilles Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treilles/

ENS – SUR LES TRACES DE L’OISEAU MASQUÉ Treilles 2022-05-11 was last modified: by ENS – SUR LES TRACES DE L’OISEAU MASQUÉ Treilles Treilles 11 mai 2022 Aude Treilles

Treilles Aude