3 km / Facile

Rendez-vous au parking de l’ancienne gare

Depuis la voie verte du canal du Midi à Montségur, partons à la découverte de la flore comestible locale et retraçons le parcours de l’azerolier, ce fruitier oublié. (réservation obligatoire)

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine.

Dégustation de produits à base de baies sauvages. atout.fruit@gmail.com +33 7 77 77 95 02 Belvèze-du-Razès

