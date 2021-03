ENS – SUR LA PISTE DE L’A(R)GENT DOUBLE !, 17 avril 2021-17 avril 2021, La Redorte.

ENS – SUR LA PISTE DE L’A(R)GENT DOUBLE ! 2021-04-17 – 2021-04-17

La Redorte 11700 La Redorte

Découvrons ENSemble les espaces naturels sensibles de l’Aude avec le Département et l’association C’est ma nature. Replongez dans le passé et enquêtez sur ce mystérieux A(r)gent double en participant à un jeu de piste au bord du canal du Midi. Trouvez les balises, répondez aux énigmes pour découvrir l’histoire du canal et la biodiversité du site.

3 km de balade, niveau facile.

Rdv Parking de la Maison du Port de la Fabrique.

Découvrons ENSemble les espaces naturels sensibles de l’Aude avec le Département et l’association C’est ma nature. Replongez dans le passé et enquêtez sur ce mystérieux A(r)gent double en participant à un jeu de piste au bord du canal du Midi. Trouvez les balises, répondez aux énigmes pour découvrir l’histoire du canal et la biodiversité du site.

3 km de balade, niveau facile.

Rdv Parking de la Maison du Port de la Fabrique.