ENS – SUR LA COLLINE DU CHÊNE SOLITAIRE Montclar Montclar Catégories d’évènement: Aude

Montclar

ENS – SUR LA COLLINE DU CHÊNE SOLITAIRE Montclar, 22 mai 2022, Montclar. ENS – SUR LA COLLINE DU CHÊNE SOLITAIRE Montclar

2022-05-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-22 12:30:00 12:30:00

Montclar Aude Montclar 1,5 km / Moyen / + 10 ans

Rendez-vous sur le parking de la route du Piémont, près des écoles, puis déplacement en voiture sur le lieu de la balade.

Sur la colline des Trois Pechs, de nombreuses merveilles naturalistes nous attendent. De la géologie à la flore, de la prairie à la forêt et quelques surprises inattendues… Montclar

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Montclar Autres Lieu Montclar Adresse Ville Montclar lieuville Montclar Departement Aude

Montclar Montclar Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montclar/

ENS – SUR LA COLLINE DU CHÊNE SOLITAIRE Montclar 2022-05-22 was last modified: by ENS – SUR LA COLLINE DU CHÊNE SOLITAIRE Montclar Montclar 22 mai 2022 Aude Montclar

Montclar Aude