ENS – SECRETS D’ÉTANGS Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Gruissan

ENS – SECRETS D’ÉTANGS Gruissan, 14 mai 2022, Gruissan. ENS – SECRETS D’ÉTANGS Gruissan

2022-05-14 – 2022-05-14

Gruissan Aude Gruissan 4 km / Facile / + 7 ans

Rendez-vous au parking les Goules, juste avant le domaine Bel Évêque Formation, biodiversité, gestion, menaces… Partons à la découverte des lagunes gruissanaises, et notamment de l’étang méconnu de Campignol. jevousemmene@gmail.com +33 6 84 43 82 30 Gruissan

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Gruissan Autres Lieu Gruissan Adresse Ville Gruissan lieuville Gruissan Departement Aude

Gruissan Gruissan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gruissan/

ENS – SECRETS D’ÉTANGS Gruissan 2022-05-14 was last modified: by ENS – SECRETS D’ÉTANGS Gruissan Gruissan 14 mai 2022 Aude Gruissan

Gruissan Aude