ENS – SAINTE LUCIE ET SA MOSAIQUE DE MILIEUX 2021-08-08 09:00:00 – 2021-08-08 12:00:00

Port-La Nouvelle / Narbonnais

6 km / Facile / + 7 ans

RDV maison éclusière, à 10 min. à pied du parking obligatoire (43.047306, 3.056271)

Venez découvrir au fil d’une balade sur l’île toutes les ambiances forestières qui la composent et quelles sont les actions de gestion choisies pour vous y accueillir.

Réservation obligatoire, places limitées +33 4 68 45 23 68 dernière mise à jour : 2021-07-20 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude

