2022-05-22 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-22 12:30:00 12:30:00

Port-la-Nouvelle Aude Port-la-Nouvelle 3 km / Facile

Rendez-vous devant la Maison éclusière En quête du Graal… du botaniste vers la Vieille Nouvelle, nous chercherons la loeflingie d’Espagne, très rare et discrète plante des sols sableux. Ses voisines auront aussi leur part d’attention.

Matériel d’observation fourni. Prévoir pique-nique partagé en fin de balade. +33 6 31 77 00 34 Port-la-Nouvelle

