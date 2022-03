ENS – RICHE BIODIVERSITÉ FLEURISSANTE DES ÉTANGS FERRAND Sigean Sigean Catégories d’évènement: Aude

2022-04-23 09:00:00 – 2022-04-23 12:00:00

Sigean Aude Sigean 2 km / Facile

Rendez-vous au parking PNR de la Narbonnaise en Méditerranée (1 rue Jean-Cocteau) Situé aux abords de l’étang de Bages-Sigean et des grands salins, découvrons ensemble la biodiversité faunistique et floristique de cette zone humide : bêtes à poils, à plumes, herbes et autres fleurs.

• ACCA de Sigean, Flavie BARREDA

Dans le cadre de Ma commune grandeur nature.

