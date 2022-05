ENS – RANDONNÉE NATURALISTE EN ALTITUDE La Fajolle La Fajolle Catégories d’évènement: Aude

La Fajolle

2022-07-01

10:00:00 – 17:00:00

La Fajolle Aude

10 km / Moyen / + 8 ans Parcourons les estives du Rébenty et les milieux alpins à plus de 1 600 m d'altitude sur les sentiers de randonnée. Nous découvrirons ensemble la diversité faunistique et floristique pyrénéenne. (réservation obligatoire) Prévoir pique-nique.

Attention : exposition en hautes altitudes (soleil, vent, etc.). flore@audeclaire.org +33 4 68 31 29 20

