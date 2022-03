ENS – QUI JOUE DU TAMBOUR ENTRE LES ARBRES Les Martys Les Martys Catégories d’évènement: Aude

Les Martys

ENS – QUI JOUE DU TAMBOUR ENTRE LES ARBRES Les Martys, 25 avril 2022, Les Martys. ENS – QUI JOUE DU TAMBOUR ENTRE LES ARBRES Les Martys

2022-04-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-25 16:00:00 16:00:00

Les Martys Aude Les Martys 4 km / Moyen / + 6 ans

Rendez-vous face au café, au centre du village, puis covoiturage Partez à la découverte des pics et des autres petits oiseaux qui peuplent la forêt départementale de la Montagne Noire. Les Martys

