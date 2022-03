ENS – QUESTION D’ÉQUILIBRE Ribaute Ribaute Catégories d’évènement: Aude

2022-05-11 14:30:00 – 2022-05-11 17:30:00

Ribaute Aude Ribaute 2 km / Facile / + 8 ans

Rendez-vous au parking près du pont, rue du Château En s’inspirant des cairns, amas de pierre, nous expérimenterons et créerons avec les galets et autres éléments naturels, au bord de l’Orbieu. Entre terre et ciel, trouverez-vous l’équilibre ? Matériel d’observation fourni. sonia@grainsdart.com Ribaute

