Sigean Aude 10 km / Facile / + 8 ans

Rendez-vous devant l’église Saint-Félix Du centre de Sigean au belvédère de Port-Mahon, face à la réserve naturelle de Sainte-Lucie, toute une mosaïque de milieux exceptionnels vous attend : vignes, garrigue, salin et zones humides.

Dans le cadre de Ma commune grandeur nature.

Un goûter sera offert par la mairie en fin de balade.

