Gruissan 11430 Gruissan Gruissan / Narbonnais

2 km / Facile / + 6 ans

RDV parking domaine de l’Évêque (43.051562, 3.032333)

Balade dans la garrigue pour observer et découvrir les particularités des différentes abeilles et autres insectes qui visitent les fleurs.

Matériel d’observation fourni.

