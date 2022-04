ENS – PLANTES AUX MILLE PARFUMS Aragon Aragon Catégories d’évènement: Aragon

Aude

ENS – PLANTES AUX MILLE PARFUMS Aragon, 4 juin 2022, Aragon. ENS – PLANTES AUX MILLE PARFUMS Aragon

2022-06-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-04 17:00:00 17:00:00

Aragon Aude Aragon Facile / + 4 ans

toutes les 45 minutes (réservation obligatoire)

Embarquez pour un mini-jeu de piste multi-âge à la rencontre des plantes aromatiques au cœur du jardin médiéval d’Aragon et réalisez une amulette parfumée pour emporter ces odeurs avec vous. Un lien entre jardin et garrigue.

Dans le cadre du festival des arts de la rue d’Aragon +33 6 71 40 38 35 Aragon

dernière mise à jour : 2022-04-08 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDEAGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE

Détails Catégories d’évènement: Aragon, Aude Autres Lieu Aragon Adresse Ville Aragon lieuville Aragon Departement Aude

Aragon Aragon Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aragon/

ENS – PLANTES AUX MILLE PARFUMS Aragon 2022-06-04 was last modified: by ENS – PLANTES AUX MILLE PARFUMS Aragon Aragon 4 juin 2022 Aragon Aude

Aragon Aude