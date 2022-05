ENS – PLANEURS DES CHAMPS Espezel Espezel Catégories d’évènement: Aude

Espezel

ENS – PLANEURS DES CHAMPS Espezel, 25 août 2022, Espezel. ENS – PLANEURS DES CHAMPS Espezel

2022-08-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-25 13:00:00 13:00:00

Espezel Aude Espezel Espezel n2 km / Facile / + 6 ans nRDV à l’entrée d’Espezel sur la D613, près de la pharmacie nÀ la fin de l’été, nombreux sont les rapaces qui chassent dans les champs avant de partir en migration, pour le plus grand plaisir des agriculteurs ! C’est le moment parfait pour les observer. (réservation obligatoire) nMatériel d’observation fourni Espezel

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Espezel Autres Lieu Espezel Adresse Ville Espezel lieuville Espezel Departement Aude

Espezel Espezel Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/espezel/

ENS – PLANEURS DES CHAMPS Espezel 2022-08-25 was last modified: by ENS – PLANEURS DES CHAMPS Espezel Espezel 25 août 2022 Aude Espezel

Espezel Aude