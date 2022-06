ENS – PLAINES D’OISEAUX Ouveillan Ouveillan Catégories d’évènement: 11590

Ouveillan

ENS – PLAINES D'OISEAUX Ouveillan

2022-09-10 16:00:00 – 2022-09-10 18:30:00

4 km / Facile / + 6 ans

Parking du Spar

Début septembre, de nombreux oiseaux des plaines se regroupent pour trouver à manger en prévision de la mauvaise saison. Partons à la recherche de « l’oiseau qui pète » et de ses amis. (réservation obligatoire)

Matériel d’observation fourni. Ouveillan

