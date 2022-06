ENS – PETITS SECRETS DE LA PERDRIX GRISE Camurac Camurac Catégories d’évènement: 11340

Camurac

ENS – PETITS SECRETS DE LA PERDRIX GRISE Camurac, 10 septembre 2022, Camurac. ENS – PETITS SECRETS DE LA PERDRIX GRISE Camurac

2022-09-10 14:00:00 – 2022-09-10 17:00:00

Camurac 11340 Camurac 4 km / Moyen / + 8 ans

Parking en haut de la station de ski

Jadis largement répandues sur le massif montagneux français, les populations de perdrix grise de montagne se limitent aujourd’hui aux Pyrénées. Aux limites de l’Aude et de l’Ariège, découvrons cette espèce. (réservation obligatoire)

Matériel d’observation fourni.

Prévoir vêtements chauds. Camurac

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 11340, Camurac Autres Lieu Camurac Adresse Ville Camurac lieuville Camurac Departement 11340

Camurac Camurac 11340 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/camurac/

ENS – PETITS SECRETS DE LA PERDRIX GRISE Camurac 2022-09-10 was last modified: by ENS – PETITS SECRETS DE LA PERDRIX GRISE Camurac Camurac 10 septembre 2022 11340 Camurac

Camurac 11340