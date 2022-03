ENS – PATRIMOINE FLORISTIQUE ET GÉOLOGIQUE DE LA MONTAGNE D’ALARIC Comigne Comigne Catégories d’évènement: Aude

Comigne

ENS – PATRIMOINE FLORISTIQUE ET GÉOLOGIQUE DE LA MONTAGNE D’ALARIC Comigne, 26 mai 2022, Comigne. ENS – PATRIMOINE FLORISTIQUE ET GÉOLOGIQUE DE LA MONTAGNE D’ALARIC Comigne

2022-05-26 10:00:00 – 2022-05-26 17:00:00

Comigne Aude Comigne 10 km / Moyen / + 8 ans

Rendez-vous au Fer à Cheval sur la D57, à mi-chemin entre Capendu et Montlaur. Une randonnée naturaliste sur la montagne d’Alaric vous tente ? Partons ensemble à la découverte de son histoire géologique et regardons de plus près les petites plantes qui poussent sur notre chemin !

Prévoir pique-nique.

Attention : forte exposition au soleil ! +33 4 68 31 29 20 Comigne

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Comigne Autres Lieu Comigne Adresse Ville Comigne lieuville Comigne Departement Aude

Comigne Comigne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/comigne/

ENS – PATRIMOINE FLORISTIQUE ET GÉOLOGIQUE DE LA MONTAGNE D’ALARIC Comigne 2022-05-26 was last modified: by ENS – PATRIMOINE FLORISTIQUE ET GÉOLOGIQUE DE LA MONTAGNE D’ALARIC Comigne Comigne 26 mai 2022 Aude Comigne

Comigne Aude