2022-05-05 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-05 17:00:00 17:00:00

Thézan-des-Corbières Aude Thézan-des-Corbières 5 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous Place de la Mairie

Balade interprétative sur les chemins des pâturages. Comment préserver les pelouses sèches ? Visite de la chèvrerie de Montagut. Thézan-des-Corbières

