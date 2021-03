ENS – PAS DE PANIQUE AVEC LA TECTONIQUE !, 8 mai 2021-8 mai 2021, Villerouge-Termenès.

ENS – PAS DE PANIQUE AVEC LA TECTONIQUE ! 2021-05-08 09:00:00 – 2021-05-08 16:00:00

Villerouge-Termenès 11330 Villerouge-Termenès

Villerouge-Termenès / Corbières-Minervois

6 km / Difficile / + 12 ans

RDV sur la D 613 à l’entrée Ouest du village devant l’ancienne cave coopérative (43.005128, 2.626794)

Regards croisés d’un géologue et d’une passionnée de plantes sauvages sur un chemin qui sent bon la garrigue, une histoire géologique tumultueuse et de belles rencontres florales au programme !

Matériel d’observation fourni. Prévoir pique-nique.

Villerouge-Termenès / Corbières-Minervois

6 km / Difficile / + 12 ans

RDV sur la D 613 à l’entrée Ouest du village devant l’ancienne cave coopérative (43.005128, 2.626794)

Regards croisés d’un géologue et d’une passionnée de plantes sauvages sur un chemin qui sent bon la garrigue, une histoire géologique tumultueuse et de belles rencontres florales au programme !

Matériel d’observation fourni. Prévoir pique-nique.