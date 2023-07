Atelier de traduction avec Marc Amfreville ENS Paris-Saclay – Salle 1 i07 (Bâtiment Ouest) Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette Atelier de traduction avec Marc Amfreville ENS Paris-Saclay – Salle 1 i07 (Bâtiment Ouest) Gif-sur-Yvette, 28 septembre 2023, Gif-sur-Yvette. Atelier de traduction avec Marc Amfreville Jeudi 28 septembre, 14h00 ENS Paris-Saclay – Salle 1 i07 (Bâtiment Ouest) Gratuit sur inscription Marc Amfreville, psychanalyste et professeur émérite de littérature américaine à l’Université Paris IV Sorbonne est traducteur d’une soixantaine de romans de langue anglaise et éditeur de plusieurs ouvrages. Il vous fait découvrir les secrets de son métier le temps d’un atelier. À partir de 16 ans. Atelier dans le cadre de la 11ème édition du festival Vo-Vf, traduire le monde. Située à Gif-sur-Yvette, cette grande fête des voix écrivain.e.s de toute la planète monte sur le plateau de Saclay pour la première fois. ENS Paris-Saclay – Salle 1 i07 (Bâtiment Ouest) 4 Avenue des sciences Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation-sdr@ens-paris-saclay.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

