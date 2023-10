Inscription : Le Rendez-Vous des Associations Étudiantes ENS Paris-Saclay : La scène de recherche Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette Inscription : Le Rendez-Vous des Associations Étudiantes ENS Paris-Saclay : La scène de recherche Gif-sur-Yvette, 23 novembre 2023, Gif-sur-Yvette. Inscription : Le Rendez-Vous des Associations Étudiantes Jeudi 23 novembre, 10h00 ENS Paris-Saclay : La scène de recherche Réservé aux membres du bureau d’une association de l’Université Paris-Saclay Le Rendez-Vous des associations étudiantes Réservez maintenant la date du Jeudi 23 Novembre 2023 de 10H à 20h au Bâtiment Sud-Est de l’ENS Paris-Saclay ! Au programme :

La présentation des associations étudiantes, des échanges entre associations, des animations, des ateliers de formation… Si vous souhaitez développer de nouvelles compétences pour le fonctionnement de votre association ou encore rencontrer d’autres étudiants engagés pour faire connaissance et construire des projets communs :

cette journée est pour vous ! Vous êtes intéressé(e)s pour participer ?

Inscrivez-vous maintenant sur le lien d’inscription Attention : Le nombre de place est limité !! Une invitation et attestation de participation vous seront délivrées pour justifier votre absence en cours. Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! ENS Paris-Saclay : La scène de recherche 4 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/DVEEC/RendezVousDesAssociations/questionnaire.htm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T10:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

2023-11-23T10:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00 Association Paris-Saclay hello.delphine Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu ENS Paris-Saclay : La scène de recherche Adresse 4 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette Departement Essonne Lieu Ville ENS Paris-Saclay : La scène de recherche Gif-sur-Yvette latitude longitude 48.712586;2.164824

ENS Paris-Saclay : La scène de recherche Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/