Concours de Talents : Paris-Saclay's Got Talent Edition 2023

Concours de Talents : Paris-Saclay's Got Talent Edition 2023
Vendredi 17 novembre, 19h30
ENS Paris-Saclay : La scène de recherche
Gif-sur-Yvette
Participation via un formulaire, entrée public gratuite
Étudiants de l'Université Paris-Saclay, c'est votre heure de briller !

Préparez-vous à dévoiler votre génie caché devant un public enthousiaste !

L’association Paris-Saclay’s Got Talent présente son concours de talent annuel, où les étoiles montantes se rencontrent pour une compétition extraordinaire ! Que vous soyez un chanteur à la voix envoûtante, un danseur gracieux, ou un magicien mystérieux, rejoignez-nous !

A la pause, profitez d’un buffet organisé par des associations étudiantes de l’Université !

Enfin, une Tombola sera organisé pour le public avec des lots de plusieurs centaines d’euros à gagner !

Retrouvez-nous le 17 novembre 2023 à la scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay afin de vivre une expérience innoubliable
ENS Paris-Saclay : La scène de recherche
4 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette
Gif-sur-Yvette

2023-11-17T19:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

